PULS 4Staffel 2024Folge 25vom 14.07.2024
51 Min.Folge vom 14.07.2024

Bei einem „Pro und Contra Spezial“ anlässlich des Attentats auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in der Nacht auf Sonntag (MESZ) begrüßt Thomas Mohr die Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft Monika Rosen, Innenministeriums-Sprecher Paul Eidenberger und Ex-US-Korrespondent Raimund Löw.

