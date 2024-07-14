Pro und Contra Spezial vom 14.07.2024: Trump-AttentatJetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 25: Pro und Contra Spezial vom 14.07.2024: Trump-Attentat
51 Min.Folge vom 14.07.2024
Bei einem „Pro und Contra Spezial“ anlässlich des Attentats auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in der Nacht auf Sonntag (MESZ) begrüßt Thomas Mohr die Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft Monika Rosen, Innenministeriums-Sprecher Paul Eidenberger und Ex-US-Korrespondent Raimund Löw.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4