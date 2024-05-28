Pro und Contra: Die Causa Schilling – Politskandal oder Privatsache?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge vom 28.05.2024: Pro und Contra: Die Causa Schilling – Politskandal oder Privatsache?
47 Min.Folge vom 28.05.2024
Wie sehr wird Lena Schillings Kandidatur in Mitleidenschaft gezogen? Haben die Medien bei ihrer Berichterstattung eine Grenze überschritten? Wie nachhaltig beschädigt die Affäre die Grünen? Und müssen Rücktritte folgen? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im "Pro und Contra"-Studio Veronika Bohrn Mena, Florian Klenk, Hans Rauscher und Eva Glawischnig.
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Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
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Copyrights:© ProSiebenSat.1 Puls 4