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Pro und Contra

Pro und Contra: Die Causa Schilling – Politskandal oder Privatsache?

PULS 4Folge vom 28.05.2024
Pro und Contra: Die Causa Schilling – Politskandal oder Privatsache?

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Folge vom 28.05.2024: Pro und Contra: Die Causa Schilling – Politskandal oder Privatsache?

47 Min.Folge vom 28.05.2024

Wie sehr wird Lena Schillings Kandidatur in Mitleidenschaft gezogen? Haben die Medien bei ihrer Berichterstattung eine Grenze überschritten? Wie nachhaltig beschädigt die Affäre die Grünen? Und müssen Rücktritte folgen? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im "Pro und Contra"-Studio Veronika Bohrn Mena, Florian Klenk, Hans Rauscher und Eva Glawischnig.

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