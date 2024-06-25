Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Verprassen, vererben oder verschenken – Müssen Reiche tiefer in die Tasche greifen?

PULS 4Staffel 2024Folge 24vom 25.06.2024
Pro und Contra: Verprassen, vererben oder verschenken – Müssen Reiche tiefer in die Tasche greifen?

Pro und Contra: Verprassen, vererben oder verschenken – Müssen Reiche tiefer in die Tasche greifen?Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 24: Pro und Contra: Verprassen, vererben oder verschenken – Müssen Reiche tiefer in die Tasche greifen?

51 Min.Folge vom 25.06.2024

Soll Engelhorns Vorbild Schule machen? Müssen Reiche mehr Steuern zahlen? Ist zu viel Reichtum unanständig und muss der Staat für mehr sozialen Ausgleich sorgen? Das diskutieren bei Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio Marlene Engelhorn, Georg Kapsch, Julia Herr und Sepp Schellhorn.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 2 Staffeln und Folgen