Pro und Contra: Verprassen, vererben oder verschenken – Müssen Reiche tiefer in die Tasche greifen?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 24: Pro und Contra: Verprassen, vererben oder verschenken – Müssen Reiche tiefer in die Tasche greifen?
51 Min.Folge vom 25.06.2024
Soll Engelhorns Vorbild Schule machen? Müssen Reiche mehr Steuern zahlen? Ist zu viel Reichtum unanständig und muss der Staat für mehr sozialen Ausgleich sorgen? Das diskutieren bei Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio Marlene Engelhorn, Georg Kapsch, Julia Herr und Sepp Schellhorn.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4