Pro und Contra: Riesenkrach in der Regierung – Ist die türkis-grüne Koalition noch arbeitsfähig?Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 23: Pro und Contra: Riesenkrach in der Regierung – Ist die türkis-grüne Koalition noch arbeitsfähig?
51 Min.Folge vom 18.06.2024
Bei „Pro und Contra“ diskutieren Christian Stocker, Olga Voglauer, Julia Herr, Michael Bernhard und Christian Hafenecker über die Zustimmung der Klimaschutzministerin zum EU-Renaturierungsgesetz und die Folgen für die Regierungsarbeit.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 2 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4