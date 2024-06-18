Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Riesenkrach in der Regierung – Ist die türkis-grüne Koalition noch arbeitsfähig?

PULS 4Staffel 2024Folge 23vom 18.06.2024
51 Min.Folge vom 18.06.2024

Bei „Pro und Contra“ diskutieren Christian Stocker, Olga Voglauer, Julia Herr, Michael Bernhard und Christian Hafenecker über die Zustimmung der Klimaschutzministerin zum EU-Renaturierungsgesetz und die Folgen für die Regierungsarbeit.

PULS 4
