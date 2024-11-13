Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Trump gegen die Welt – Sind wir gerüstet?

PULS 24Staffel 2024Folge 53vom 13.11.2024
53 Min.Folge vom 13.11.2024

Gundula Geiginger diskutiert mit Frauke Petry, Helmut Brandstätter, Rudolf Anschober und Stephan Zöchling über die neue Weltordnung unter US-Präsident Donald Trump und die Folgen für Österreich.

PULS 24
