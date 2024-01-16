Pro und Contra: Superwahljahr 2024 – Weltweiter Siegeszug des Rechtspopulismus? Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Pro und Contra: Superwahljahr 2024 – Weltweiter Siegeszug des Rechtspopulismus?
52 Min.Folge vom 16.01.2024
Erlebt die Welt einen Rechtsruck? FPÖ und AfD profitieren von der aktuellen Krisenstimmung, die Freiheitlichen liegen in allen Umfragen vorne. Auch in den USA hat Donald Trump wieder Aufwind. Kritiker:innen sehen dadurch die Demokratie in Gefahr. Womit können rechte Parteien bei Wähler:innen punkten und lässt sich der Trend umkehren? In der ersten Sendung im Superwahljahr diskutieren das Heinz-Christian Strache, Peter Pilz, Cathrin Kahlweit und Roland Tichy im neuen Pro und Contra-Studio.
