Pro und Contra: Agenten-Hochburg Österreich – Werden wir ausspioniert und gesteuert? Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 13: Pro und Contra: Agenten-Hochburg Österreich – Werden wir ausspioniert und gesteuert?
51 Min.Folge vom 09.04.2024
Wie weit reicht der russische Einfluss in Österreich? Wie gut funktioniert der österreichische Staatsschutz? Und können die geplanten Reformen Spionage künftig verhindern? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio Andreas Hanger, Peter Pilz, Velina Tchakarova, Ursula Stenzel und Florian Klenk.
Produktion:AT, 2019
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4