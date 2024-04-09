Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pro und Contra

Pro und Contra: Agenten-Hochburg Österreich – Werden wir ausspioniert und gesteuert?

PULS 4Staffel 2024Folge 13vom 09.04.2024
Pro und Contra: Agenten-Hochburg Österreich – Werden wir ausspioniert und gesteuert?

Pro und Contra: Agenten-Hochburg Österreich – Werden wir ausspioniert und gesteuert? Jetzt kostenlos streamen

Pro und Contra

Folge 13: Pro und Contra: Agenten-Hochburg Österreich – Werden wir ausspioniert und gesteuert?

51 Min.Folge vom 09.04.2024

Wie weit reicht der russische Einfluss in Österreich? Wie gut funktioniert der österreichische Staatsschutz? Und können die geplanten Reformen Spionage künftig verhindern? Diese und andere Fragen diskutieren bei Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio Andreas Hanger, Peter Pilz, Velina Tchakarova, Ursula Stenzel und Florian Klenk.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pro und Contra
PULS 4
Pro und Contra

Pro und Contra

Alle 2 Staffeln und Folgen