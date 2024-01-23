Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pro und Contra: Große Ziele, kleine Schritte – Resignieren wir beim Klimaschutz?

PULS 4Staffel 2024Folge 2vom 23.01.2024
52 Min.Folge vom 23.01.2024

Was trägt Österreich zur Rettung des Klimas bei? Bei Pro und Contra diskutieren das Elisabeth Zehetner, Reinhard Steurer, Thomas Eisenhuth und Klara König. Außerdem im Einzelinterview: Leonore Gewessler.

Weitere Folgen in Staffel 2024

