Pro und Contra Spezial vom 13.02.2024: "Generation Gewalt" – Live aus der Millennium CityJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 13.02.2024: Pro und Contra Spezial vom 13.02.2024: "Generation Gewalt" – Live aus der Millennium City
Schlägereien, gezückte Messer, Pfefferspray: Die Lage rund um die S-Bahn- und U-Bahn-Station Handelskai in Wien Brigittenau hat sich in den vergangenen Tagen zugespitzt. Das betrifft auch das Einkaufszentrum Millennium City, in dem es immer wieder zu Konflikten zwischen Gruppen von Jugendlichen kommt. Anrainer:innen und Angestellte sind in Sorge. Doch es ist kein Einzelfall: Die Jugendgewalt und -kriminalität nimmt in ganz Österreich zu. Bei Moderatorin Gundula Geiginger diskutieren: ÖVP-Nationalsratsabgeordneter Nico Marchetti, der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer, die Integrationssprecherin der Wiener Grünen, Berivan Aslan, der Soziologe Kenan Güngör und die frühere Wiener FPÖ-Stadträtin, Ursula Stenzel sowie der Sprecher des Einkaufszentrums Millennium City, Stefan Ratzenberger und die Jugendarbeiterin Maynat Kurbanova.