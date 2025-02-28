Zum Inhalt springenBarrierefrei
Profiling Paris

Sternschnuppe

FilmRiseStaffel 4Folge 1
Sternschnuppe

Profiling Paris

Folge 1: Sternschnuppe

50 Min.Ab 12

Eine ermordete Jazz-Sängerin und ihr verschwundener Pianist stellen sich als Mutter und Sohn heraus. Die beiden waren anscheinend auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ex-Mann, deshalb wechselte die Frau ständig ihren Namen.

