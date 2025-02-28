Profiling Paris
Folge 6: Reinkarnation
55 Min.Ab 12
Die Geliebte eines toten Malers sagt, sie habe ihm seinen genauen Todeszeitpunkt vorhergesagt. Sie glaubt, er und sie wären die Reinkarnation eines Widerständler-Paares, das 1945 unter mysteriösen Umständen gestorben war.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Profiling Paris
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015