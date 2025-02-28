Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Reinkarnation

FilmRiseStaffel 4Folge 6
Reinkarnation

ReinkarnationJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 6: Reinkarnation

55 Min.Ab 12

Die Geliebte eines toten Malers sagt, sie habe ihm seinen genauen Todeszeitpunkt vorhergesagt. Sie glaubt, er und sie wären die Reinkarnation eines Widerständler-Paares, das 1945 unter mysteriösen Umständen gestorben war.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen