Profiling Paris
Folge 3: Schicksale
54 Min.Ab 12
Der Psychiater Garrencq wird mit durchschnittener Kehle im Schaufenster seiner Praxis aufgeknüpft. Anscheinend wollte er seine Praxis aufgeben. Seine Affäre scheint gewalttätig zu sein, doch der Schein trügt. Sie hat ein überraschendes Geheimnis.
Profiling Paris
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015