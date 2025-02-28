Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wahre Lügen

FilmRiseStaffel 4Folge 4
Folge 4: Wahre Lügen

51 Min.Ab 12

Chloé ist in einer Radiosendung als Beraterin zu Gast, als eine Fau am Telefon misshandelt wird. Die Frau entpuppt sich allerdings als krankhafte Lügnerin, die durch solche Geschichten Aufmerksamkeit sucht. Das soll die sie jedoch schon bald bereuen.

FilmRise
