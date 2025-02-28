Profiling Paris
Folge 5: Vermisste Kinder
52 Min.Ab 12
Ein Achtjähriger und seine kleine Schwester verschwinden aus dem Hotelzimmer ihrer Eltern. Sie scheinen von einem anderen Hotelgast betäubt worden zu sein, der ebenfalls nicht auffindbar ist und anscheinend unter falschem Namen eingecheckt hatte.
Profiling Paris
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015