Profiling Paris
Folge 8: Mörderisches Vermächtnis
50 Min.Ab 12
Eine Hochschwangere wird so brutal niedergeschlagen, dass sie und das Kind in Lebensgefahr schweben. Sie war erst seit ein paar Tagen in der Stadt und unter falschem Namen unterwegs. Anscheinend war sie auf der Flucht vor dem Kindsvater.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Profiling Paris
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015