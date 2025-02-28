Profiling Paris
Folge 7: Nur 57 Stunden
54 Min.Ab 12
Das Team muss in kürzester Zeit einen 15 Jahre alten Mord an einem Jugendlichen aufklären. Der Mutter des Toten wurde kürzlich ein Foto zugespielt, das ist der einzige Anhaltspunkt. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf das Internat des Toten.
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015