Profiling Paris

Nur 57 Stunden

Staffel 4Folge 7
Nur 57 Stunden

Nur 57 StundenJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 7: Nur 57 Stunden

54 Min.Ab 12

Das Team muss in kürzester Zeit einen 15 Jahre alten Mord an einem Jugendlichen aufklären. Der Mutter des Toten wurde kürzlich ein Foto zugespielt, das ist der einzige Anhaltspunkt. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf das Internat des Toten.

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

