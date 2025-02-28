Profiling Paris
Folge 10: In der Falle
61 Min.Ab 12
Adèle befindet sich bei der Leiche von Argos' Anwalt und gerät deswegen unter Mordverdacht. Sie streitet aber alles ab. Rocher ist zunächst skeptisch, aber Ermittlungen ergeben, dass jemand anderes hinter dem Mord steckt.
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015