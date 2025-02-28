Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

In der Falle

FilmRiseStaffel 8Folge 10
In der Falle

In der FalleJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 10: In der Falle

61 Min.Ab 12

Adèle befindet sich bei der Leiche von Argos' Anwalt und gerät deswegen unter Mordverdacht. Sie streitet aber alles ab. Rocher ist zunächst skeptisch, aber Ermittlungen ergeben, dass jemand anderes hinter dem Mord steckt.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen