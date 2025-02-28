Profiling Paris
Folge 2: Spiel mit dem Teufel (2)
59 Min.Ab 12
Nach der inszenierten Entführung durch seine Eltern verschwindet der Junge plötzlich tatsächlich; der Onkel, der ihn versteckt hatte, wird tot aufgefunden. Argos bietet seine Hilfe an, doch er erwartet eine Gegenleistung.
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
