Profiling Paris
Folge 4: Familiengeheimnisse (2)
51 Min.Ab 12
Die Weinverkostung endet in einer bewaffneten Geiselnahme, auch Adèle gehört zu den Gefangenen. Sie schafft es, Rocher zu verständigen, und versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen und das Tatmotiv herauszufinden.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Profiling Paris
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beaubourg Audiovisuel / TF1 2015