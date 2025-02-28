Zum Inhalt springenBarrierefrei
Profiling Paris

FilmRiseStaffel 8Folge 3
Folge 3: In vino veritas (1)

53 Min.Ab 12

Rocher und das Team sollen auf einem Weingut ein Teambuilding-Seminar absolvieren, allerdings sind die Inhaber des Weinguts seit mehreren Monaten Opfer gefährlicher Attacken. Adèle und Rocher ermitteln und kommen schnell einer Stalkerin auf die Spur.

