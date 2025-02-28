Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Geopfert

FilmRiseStaffel 8Folge 6
Geopfert

GeopfertJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 6: Geopfert

49 Min.Ab 12

Rocher und Adèle ermitteln in dem Mord an einem Boxtrainer, der seinen Bruder sehr erfolgreich gecoacht hat. Der Rivale des Schützlings des Toten beteuert seine Unschuld, die Mutter der beiden Brüder ist eine Soziopathin.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen