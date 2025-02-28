Zum Inhalt springenBarrierefrei
Recht und Unrecht (2)

Folge 8: Recht und Unrecht (2)

49 Min.Ab 12

Die Richterin Nicole Marceau hat all ihre Fälle manipuliert, um sich am Justizsystem zu rächen. Zu diesen Fällen gehört auch der der vermissten Léa Pleskof, die mittlerweile zusammen mit einer weiteren Frau tot aufgefunden wurde.

