Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Profiling Paris

Verbrannt

FilmRiseStaffel 8Folge 9
Verbrannt

VerbranntJetzt kostenlos streamen

Profiling Paris

Folge 9: Verbrannt

55 Min.Ab 12

Das Auftauchen der verbrannten Leiche eines Arztes steht ihn Verbindung damit, dass dieser Arzt vor 15 Jahren Jugendliche aus einem brennenden Auto rettete. Adèle ist beunruhigt, dass Argos laut Drohung seines Anwalts bald wieder freikommen könnte.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Profiling Paris
FilmRise
Profiling Paris

Profiling Paris

Alle 9 Staffeln und Folgen