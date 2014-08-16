Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2014Folge 1vom 16.08.2014
91 Min.Folge vom 16.08.2014Ab 16

Gerade erst eingezogen und schon sorgen die mehr oder weniger prominenten Bewohner für Furore. Jede Nacht lästern Jochen Bendel und Melissa Khalaj über die besten Szenen aus dem "Promi Big Brother"-Haus!

