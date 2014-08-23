Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother - Die Late Night Show

sixxStaffel 2014Folge 8vom 23.08.2014
96 Min.Folge vom 23.08.2014Ab 16

Janina Yousseffian musste oder durfte das PBB-Haus als Erste verlassen und ist heute zu Gast im Studio. Sie erzählt, was im Keller wirklich abging! Außerdem müssen Melissa und Jochen eine fiese Studio-Challenge antreten.

