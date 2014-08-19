Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Zu Gast: Cindy aus Marzahn

sixxStaffel 2014Folge 4vom 19.08.2014
Zu Gast: Cindy aus Marzahn

Zu Gast: Cindy aus MarzahnJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Folge 4: Zu Gast: Cindy aus Marzahn

90 Min.Folge vom 19.08.2014Ab 16

Heute wird's pink, denn Cindy aus Marzahn ist zu Gast und analysiert mit viel Humor das Verhalten der Promis. Außerdem rufen Jochen und Melissa Stefan Effenberg an und quetschen ihn aus, wie er gerade zu seiner Ex-Frau Claudia steht.

