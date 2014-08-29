Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 14: Zu Gast: Hubert Kah
102 Min.Folge vom 29.08.2014Ab 16
Wenn es am schönsten ist, muss man aufhören! Melissa und Jochen lassen es in der letzten Folge noch einmal so richtig krachen: Zu Gast sind Hubert Kah und Ingo Wohlfeil. Außerdem gibt es eine witzige Studio-Challenge...
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen