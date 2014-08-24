Zu Gast: Prinz Mario-Max zu Schaumburg-LippeJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 9: Zu Gast: Prinz Mario-Max zu Schaumburg-Lippe
92 Min.Folge vom 24.08.2014Ab 16
Erst eine unschöne Trennung, jetzt auch noch das Ende vom PBB-Traum: Kein Wunder, dass Prinz Mario-Max sich im Studio den Frust von der Seele reden will. Melissa und Jochen kommen dabei kaum zu Wort...
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Genre:Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen