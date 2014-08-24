Zum Inhalt springenBarrierefrei
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Zu Gast: Prinz Mario-Max zu Schaumburg-Lippe

sixxStaffel 2014Folge 9vom 24.08.2014
Zu Gast: Prinz Mario-Max zu Schaumburg-Lippe

Zu Gast: Prinz Mario-Max zu Schaumburg-LippeJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Folge 9: Zu Gast: Prinz Mario-Max zu Schaumburg-Lippe

92 Min.Folge vom 24.08.2014Ab 16

Erst eine unschöne Trennung, jetzt auch noch das Ende vom PBB-Traum: Kein Wunder, dass Prinz Mario-Max sich im Studio den Frust von der Seele reden will. Melissa und Jochen kommen dabei kaum zu Wort...

