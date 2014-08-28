Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2014Folge 13vom 28.08.2014
88 Min.Folge vom 28.08.2014Ab 16

Kurz vor dem Finale musste Alexandra Rietz das PBB-Haus verlassen. Melissa und Jochen wollen endlich wissen, was da zwischen ihr und Paul geht! Außerdem erzählt Alex im Studio, wie die Bewohner wirklich ticken!

sixx
