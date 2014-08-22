Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 7: Zu Gast: Alida Kurras
96 Min.Folge vom 22.08.2014Ab 16
Heute ist im Promi Big Brother Late Night Studio full house: Mias Ehemann Peter und die Gewinnerin der zweiten "Big Brother"-Staffel Alida Kurras sind bei Jochen und Melissa zu Gast. Außerdem herrscht großes Drama, denn Prinz Mario-Max erfährt, dass er wieder Single ist...
Weitere Folgen in Staffel 2014
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen