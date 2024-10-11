Nächtliches Eifersuchts-Drama: "Einfach ekelhaft!"Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 4: Nächtliches Eifersuchts-Drama: "Einfach ekelhaft!"
68 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12
Ein nächtliches Drama hält Melissa Khalaj und Jochen Bendel auf Trab. In der Liveschalte zweifelt Leyla Lahouar daran, dass zwischen Mike Heiter und Elena Miras wirklich keine Gefühle mehr sind. Leyla weint bittere Verzweiflungs-Tränen. Sie hat Angst, gehen zu müssen und die beiden unbeaufsichtigt im Container zurückzulassen. Diese verzwickte Situation analysieren auch die Gäst:innen Dilara Kruse, GarrySecret und der Verlobte von Bea Peters, Norbert Lange. Was sagt Letzterer zu dem Drama um Bea?
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen