Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Reality-Stars Christin Okpara und Silva Gonzalez empfangen Exit

SAT.1Staffel 2024Folge 9vom 15.10.2024
Reality-Stars Christin Okpara und Silva Gonzalez empfangen Exit

Reality-Stars Christin Okpara und Silva Gonzalez empfangen ExitJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Folge 9: Reality-Stars Christin Okpara und Silva Gonzalez empfangen Exit

64 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12

Melissa und Jochen begrüßen den frisch ausgeschiedenen Bewohner Sinan Movez direkt nach seinem Exit! In seinem ersten Reality-Format hat er sich gut geschlagen. Aber hätte er als Frischling mehr Gnade erhalten sollen? Im Studio von "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2024 trifft er auf die Reality-Stars Christin Okpara und Silva Gonzalez. Stellen sie sich auf seine Seite oder verurteilen sie sein Verhalten im Container?

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother - Die Late Night Show
SAT.1
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Alle 12 Staffeln und Folgen