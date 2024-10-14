Verena Kerth trifft nach Exit auf Claudia EffenbergJetzt kostenlos streamen
Folge 8: Verena Kerth trifft nach Exit auf Claudia Effenberg
61 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 12
Sie hätte sich so gewünscht, nicht als Erste auszuscheiden: Verena Kerth besucht Melissa und Jochen zum ersten Exit-Interview der Staffel. Bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" kommentiert außerdem Claudia Effenberg. Auch Bea Peters nimmt nach dem Exit auf dem Sofa Platz und spricht über ihre Zeit im Container. Christian ("Big Brother") und Aaron Troschke sind auch dabei!
