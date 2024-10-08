Experten-Talk zum BeziehungsdreieckJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 2: Experten-Talk zum Beziehungsdreieck
64 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12
Es war ganz schön was los im Container: Melissa und Jochen besprechen das ganze Drama mit drei Gästen, die in Sachen Beziehungsdreieck zwischen Leyla, Mike und Elena ausgewiesene Experten sind. Am Couchtisch: Leylas Mama Christiane Lahour sowie Jasmin Herren und ihr Partner Phillip Bender.
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen