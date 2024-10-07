Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Mit Cindy aus Marzahn und Sam Dylan: Quassel-Quadrat spricht über Drama-Dreieck

SAT.1Staffel 2024Folge 1vom 07.10.2024
Mit Cindy aus Marzahn und Sam Dylan: Quassel-Quadrat spricht über Drama-Dreieck

Mit Cindy aus Marzahn und Sam Dylan: Quassel-Quadrat spricht über Drama-DreieckJetzt kostenlos streamen

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Folge 1: Mit Cindy aus Marzahn und Sam Dylan: Quassel-Quadrat spricht über Drama-Dreieck

56 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12

Sam Dylan und Cindy aus Marzahn sind bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2024 zu Gast und sprechen über das Thema des Tages: Das sich anbahnende Drama zwischen Mike Heiter und Elena Miras - und mittendrin ist seine aktuelle Freundin Leyla Lahouar. Wird die junge Liebe diese Zerreißprobe aushalten oder ist diese Extremsituation für die beiden Turteltauben zu viel des Guten? Jochen Bendel und Melissa Khalaj analysieren die Situation messerscharf und geben ihre Einschätzung.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Promi Big Brother - Die Late Night Show
SAT.1
Promi Big Brother - Die Late Night Show

Promi Big Brother - Die Late Night Show

Alle 12 Staffeln und Folgen