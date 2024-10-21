Verlobungsfeier, Kartenlegen und kritische StimmenJetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 14: Verlobungsfeier, Kartenlegen und kritische Stimmen
61 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12
Melissa Khalaj und Jochen Bendel begrüßen Max Kruse direkt nach seinem Exit im Studio. Außerdem überrascht ihn seine Frau Dilara Kruse. Lilo von Kiesenwetter legt die Karten und sieht in die Zukunft von Leyla, Mike und anderen Bewohnern.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen