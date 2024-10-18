Exit Daniel Lopes: "Sie macht viel Show!"Jetzt kostenlos streamen
Promi Big Brother - Die Late Night Show
Folge 11: Exit Daniel Lopes: "Sie macht viel Show!"
54 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12
Daniel Lopes hat noch eine Rechnung offen: Kurz vor seinem Auszug richtete Elena Miras noch einmal harte Worte an den Sänger. Der nimmt ihr das sichtlich übel und rechnet mit Elena bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2024 ab. Sarah Knappig ist nicht nur ehemalige Bewohnerin, sondern auch Freundin von Elena und sieht das ganz anders. Die Runde vervollständigt Reality-Ikone Matthias Mangiapane und der hat wie immer eine Meinung zu jedem Drama mitgebracht. Was hält er von den Ereignissen?
Genre:Reality, Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen