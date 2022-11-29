Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2022Folge 12vom 29.11.2022
Nachdem gestern kein Promi das Big Brother Haus verlassen musste, schlägt der „große Bruder“ heute gleich zweimal zu. Die anfängliche Harmonie in den beiden Bereichen trügt! In der Garage droht die Situation zwischen Walentina Doronina und Catrin Heyne zu eskalieren, nachdem sie im „Body Switch“ Spiel gegenseitig imitiert werden sollten. Hier versteht das Reality-Sternchen offensichtlich gar keinen Spaß mehr! Das Desaster ist noch nicht komplett, als Big Brother den Doppel-Exit verkündet….

