Folge 17: Tag 17: Liebe liegt in der Luft
85 Min.Folge vom 04.12.2022
Nach dem unglaublichen Heiratsantrag für Walentina Doronina in der gestrigen “Promi Big Brother- Die Late Night Show“, dreht sich heute an Tag 17 alles um die Liebe! Menderes ist noch immer auf der Suche nach der großen Liebe und Date-Doktor Sam will ihn deswegen zum Tinder-König machen. Doch so harmonisch bleibt es nicht, denn beim Flaschendrehen geht es ordentlich zur Sache. Wir wirkt sich das auf die Gruppe aus? Wer muss heute trotz aller Liebe das Haus verlassen?
