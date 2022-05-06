PULS 24 StartUp-Talk mit Joerg HaukeJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Wirtschaftstalk
Folge 17: PULS 24 StartUp-Talk mit Joerg Hauke
15 Min.Folge vom 06.05.2022
Im PULS 24 StartUp-Talk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Joerg Hauke, Co-Founder und CEO des Trinkmahlzeiten Herstellers Saturo. Unter anderem darüber wie sich unsere Essgewohnheiten künftig verändern und warum es heute schon wichtig ist, dass Nahrung mehr kann als nur satt machen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Wirtschaftstalk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4