PULS 24 Wirtschaftstalk mit Marianne Neumüller-Klapper

PULS 24Staffel 2Folge 34
11 Min.

Im PULS24-Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Marianne Neumüller-Klapper, verantwortlich für die Nachhaltigkeitsagenden bei Nespresso Österreich, unter anderem über die Auswirkungen der Klimakrise auf den Kaffee-Anbau und warum ein Vertrieb im Supermarkt für den Kaffeekapsel-Hersteller nicht in Frage kommt.

