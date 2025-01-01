PULS 24 Wirtschaftstalk mit Marianne Neumüller-KlapperJetzt kostenlos streamen
Im PULS24-Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Marianne Neumüller-Klapper, verantwortlich für die Nachhaltigkeitsagenden bei Nespresso Österreich, unter anderem über die Auswirkungen der Klimakrise auf den Kaffee-Anbau und warum ein Vertrieb im Supermarkt für den Kaffeekapsel-Hersteller nicht in Frage kommt.
