PULS 24 Wirtschaftstalk mit Wolfgang KapsJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Wirtschaftstalk
Folge 39: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Wolfgang Kaps
15 Min.
Im PULS24-Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Wolfgang Kaps, Geschäftsführer Österreich von Sanofi. Unter anderem über die aktuellen Herausforderungen für Pharmakonzerne und warum Nachhaltigkeit beim Recruiting die wichtigste Rolle spielt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Wirtschaftstalk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4