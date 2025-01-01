PULS 24 Wirtschaftstalk mit Antje BoetiusJetzt kostenlos streamen
Folge 25: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Antje Boetius
15 Min.
Im PULS24-Sustainibility Talk spricht Isabella Richtar diese Woche mit der renommierten Tiefseeforscherin Prof. Dr. Antje Boetius unter anderem über die mystische Welt 200 Meter unter der Meeresoberfläche und wie es um den Gesundheitszustand unserer Ozeane im Moment wirklich steht.
