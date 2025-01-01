PULS 24 Wirtschaftstalk mit Robin SimsaJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Wirtschaftstalk
Folge 40: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Robin Simsa
13 Min.
Im PULS24-Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Robin Simsa, dem Gründer vom Wiener Start-up Revo Foods, das sich auf pflanzliche Fischersatzprodukte spezialisiert hat. Unter anderem darüber wie veganer Lachs die Welt erobern wird und warum es dafür einen 3D-Drucker braucht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Wirtschaftstalk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Wirtschaft/Finanzen, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4