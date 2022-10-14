PULS 24 Wirtschaftstalk mit Franz SchausbergerJetzt kostenlos streamen
Folge 36: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Franz Schausberger
16 Min.Folge vom 14.10.2022
Im PULS24-Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Franz Schausberger, Vorsitzender des Instituts der Regionen Europas, unter anderem über die großen Herausforderungen für die EU und inwieweit Österreichs Neutralität künftig hinterfragt werden sollte.
