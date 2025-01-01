PULS 24 Wirtschaftstalk mit Nina KaiserJetzt kostenlos streamen
Folge 23: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Nina Kaiser
14 Min.
Im PULS24-Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Nina Kaiser, CEO und Co-Founderin des 4GAMECHANGERS-Festivals, unter anderem über die neue ORF-Kooperation und was sie von Top-Speakern wie George Clooney on stage erwartet.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4