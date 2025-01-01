PULS 24 Wirtschaftstalk mit Johannes FrankJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Wirtschaftstalk
Folge 28: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Johannes Frank
15 Min.
Im PULS24-Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit dem Rechtsanwalt und Kryptoexperten Johannes Frank unter anderem darüber, wie das Metaverse unser aller Leben durcheinander wirbeln wird und welche Weichen jetzt dringend für diese neuen virtuellen Welten gestellt werden müssen.
