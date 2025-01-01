PULS 24 Wirtschaftstalk mit Florian GraßmückJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Wirtschaftstalk
Folge 29: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Florian Graßmück
14 Min.
Remote Office und Co- Wie schauen die Arbeitsmodelle der Zukunft aus und wie müssen sich Unternehmen dafür komplett neu aufstellen? Darüber spricht Isabella Richtar diese Woche im PULS24-Wirtschaftstalk mit Florian Graßmück, er verantwortet bei UNIQA den Bereich "Employer Branding".
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Wirtschaftstalk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4