PULS 24 Wirtschaftstalk mit Nicole TraxlerJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Wirtschaftstalk
Folge 41: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Nicole Traxler
14 Min.
Im PULS24-Wirtschaftstalk sprich Isabella Richtar diese Woche mit Nicole Traxler, Gründerin von „Alles Clara“, einem digitalen Entlastungsangebot für Menschen, die Angehörige pflegen. Unter anderem über den Pflegenotstand in Österreich und wie die App zum Empowerment des Pflegeberufs hilft.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Wirtschaftstalk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4