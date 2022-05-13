PULS 24 Wirtschaftstalk mit Albert SchmidbauerJetzt kostenlos streamen
Folge 133: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Albert Schmidbauer
15 Min.Folge vom 13.05.2022
Im PULS24 Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Albert Schmidbauer, Owner & CEO des Nahrungsergänzungsmittel-Herstellers Biogena. Unter anderem darüber, warum es uns wichtiger denn je ist, was wir essen und dass Klimaschutz auch durch den Bauch geht.
